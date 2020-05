Por que a torcida do Arsenal não deve se empolgar com Coutinho?

Um dos nomes que mais promete movimentar a próxima janela de transferências é o de Philippe Coutinho. Após o fim de seu empréstimo no Bayern de Munique, o brasileiro não deve ser comprado em definitivo pelo clube bávaro, que tem como grande alvo Leroy Sané, do Manchester City.

Uma volta para a Catalunha também é improvável, uma vez que o jogador pode ser importante para o Barcelona fazer caixa e contratar Lautaro Martínez, da Inter de Milão. O clube já aceita negociá-lo por um valor menor do que os 140 milhões de euros que pagou ao Liverpool, principalmente após a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

Assim, alguns clubes ingleses surgiram como possíveis interessados no meia, que já brilhou na Premier League. E um desses clubes é o Arsenal, que já tentou contratar o jogador no passado.

O empresário de Coutinho é um personagem importante no negócio. Kia Joorabchian é um nome muito influente nos Gunners, tendo participado das contratações de David Luiz e Cedric Soares. E além de ser torcedor do clube, ele tem boa relação com Raul Sanllehi e Edu Gaspar, diretores de futebol do Arsenal.

"O fato de eu ser um torcedor do Arsenal não é segredo. Não tenho preferência para onde meus jogadores vão. Não tento empurrar alguém para um clube ou outro. Tudo é uma possibilidade”, afirmou Kia à 'Sky Sports'.

“Depois do jogo na Liga dos Campeões que ele jogou na Inglaterra, conversamos muito sobre isso. A Premier League é algo que ele sempre gostou de jogar e adorou jogar, e provavelmente adoraria voltar", completou.

Joorabchian pode ter laços estreitos com o Arsenal, mas financeiramente, os Gunners terão muito pouco dinheiro para gastar durante a próxima janela de transferências, principalmente após a pandemia. O Arsenal irá reforçar o elenco para Mikel Arteta, mas não gastando a quantia necessária para contratar o brasileiro.

Uma análise do Arsenal Supporters' Trust mostra que o clube está atualmente com um déficit de US$ 23 milhões (cerca de R$ 122 milhões) para o ano, que termina em maio de 2020 - antes da pandemia, o Arsenal esperava obter um pequeno lucro. E se na próxima temporada as partidas continuarem sem torcida, esse prejuízo será muito maior, visto que a renda com bilheteria representa 24% da receita dos Gunners.

A partir das dificuldades financeiras, pagar US$ 120 milhões (cerca de R$ 635 milhões na cotação atual) por Coutinho não será viável. Uma alternativa seria envolver Pierre-Emerick Aubameyang em uma troca com o brasileiro, mas o salário do meia de 240 mil libras por semana também torna a operação extremamente difícil.

Portanto, qualquer expectativa da torcida precisa ser realista. O clube procura fazer negócios sempre que possível, mas não espere acordos envolvendo muito dinheiro para jogadores como Coutinho. A situação financeira do clube vem em primeiro lugar neste momento.