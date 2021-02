Por que Breno Lopes não foi inscrito pelo Palmeiras para o Mundial de Clubes?

O autor do gol do título do Palmeiras na final da Libertadores, Breno Lopes é a grande ausência da equipe no Mundial de Clubes de 2020. O atacante não está na relação de 23 atletas divulgada pela Fifa nesta segunda-feira (1 de fevereiro).

A explicação é simples: o atacante foi contratado fora da janela internacional de transferências imposta pela Fifa. Breno Lopes foi contratado pelo Palmeiras junto ao Juventude em 11 de novembro de 2020, dois dias depois do fechamento do período de contratações permitido pela entidade. No período em que o atacante foi contratado, transferências internas no Brasil estavam liberadas pela CBF.

Na Libertadores, Breno Lopes estava liberado para atuar pois a Conmebol abriu uma nova inscrição de jogadores para a segunda fase, permitindo a utilização de atletas contratados fora do período da janela de transferências internacionais. O Palmeiras até consultou a Fifa para saber se poderia utilizar o atleta, como divulgou o Globo Esporte, mas não teve sucesso.

Além do herói do título da Libertadores, o Alviverde não contará com Wesley, que ainda se recupera de lesão no joelho, e alguns meninos das categorias de base como Renan e Lucas Esteves. Isso porque a Fifa liberou somente a inscrição de 23 jogadores para a disputa do Mundial de Clubes, no Qatar.

Os atletas do Palmeiras que tentarão a conquista do mundo serão: