Por que Diniz não vai treinar o São Paulo na estreia da Libertadores?

O São Paulo estreia na fase de grupos da Libertadores da América nesta quinta-feira (05), às 23h (de Brasília), contra o Binacional, do Peru. E uma certeza será a ausência do técnico Fernando Diniz na área técnica no duelo marcado para terras peruanas.

“Para mim vai ser muito ruim não poder estar no campo. Sou um treinador que gosto muito de participar. Me sinto muito mais vivo quando estou na beira do campo”, disse o comandante são-paulino nesta terça-feira (03), em entrevista coletiva.

Fernando Diniz foi suspenso pela Conmebol em 2019, quando ainda treinava o Fluminense. Um atraso de dois minutos para retornar do intervalo (o limite de tempo é de 15 minutos), no duelo contra o Peñarol, pela Copa Sul-Americana, motivou a decisão.

Diniz cumpriria a pena nos duelos contra o Corinthians, pelas quartas de final, mas o comandante acabou sendo demitido do clube carioca antes. Como a punição é válida para todas as competições oficiais tuteladas pela Conmebol, Fernando Diniz terá que cumprir, pelo São Paulo na Libertadores, o jogo de suspensão.