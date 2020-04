Por que aquele Santos 4x5 Flamengo foi histórico

O futebol é tão mágico e espetacular, que um jogo não precisa necessariamente definir um campeão, ou ser de “mata-mata”, para entrar para a história e ser relembrado diversas vezes. O duelo entre Santos e Flamengo, pela 12ª rodada do Brasileirão de 2011, é um dos grandes exemplos disso.

E não apenas pelo placar elástico, de 5 a 4 para o Rubro-Negro, em plena Vila Belmiro, mas por uma série de acontecimentos que ficaram marcados: desde um encontro de gênios, passando por um roteiro louco que também contou com uma pintura em forma de gol. Relembre, abaixo, porque aquela partida ganhou contornos épicos que a colocam como um dos melhores jogos do futebol brasileiro no Século XXI.

Campeão da Libertadores em campo

Dentre a conquista do título da Libertadores sobre o Peñarol, até o duelo contra o Flamengo, havia passado apenas um mês. O Santos ainda se deliciava por ter reencontrado, pela terceira vez, a taça continental. Já o Flamengo vinha com um time estrelado que, naquela altura, sonhava com o título brasileiro.

Encontro de gênios

A expectativa também existia por causa do primeiro encontro entre Neymar, então já considerado um jovem craque, com Ronaldinho Gaúcho, grande contratação do Flamengo naquele ano.

Embora já tivessem atuado lado a lado na seleção brasileira, aquela noite de julho foi o primeiro duelo deles como adversários. O santista tinha 19 anos, enquanto o Gaúcho já estava com 31.

Muricy Ramalho vs Luxemburgo

Além de outros duelos interessantes de outros grandes nomes – que iam de Thiago Neves de um lado, passando por Elano do outro – Santos e Flamengo eram comandados por dois dos maiores técnicos brasileiros da história.

O Peixe estava sob o comando de Muricy Ramalho, enquanto Vanderlei Luxemburgo estava na área técnica rubro-negra.

Roteiro louco

O Santos abriu o placar logo aos 5 minutos, com Borges aproveitando passe espetacular de Elano para chutar cruzado e fazer o 1 a 0 para o time da casa; o atacante ampliaria aos 16’, aproveitando rebote do goleiro Felipe após uma “puxeta” de Neymar.

Antes de o Santos fazer o terceiro, o jogo ficou marcado também por uma incrível chance desperdiçada por Deivid, do Flamengo – que mesmo com o gol aberto diante de si conseguiu desperdiçar.

Aos 26 do primeiro tempo, a obra de arte: Neymar disparou no meio-campo, tabelou com Borges e, pressionado pela marcação adversária, em uma fração de segundos deu um drible espetacular no zagueiro Ronaldo Angelim antes de bater para o fundo das redes.

O Flamengo iniciou sua reação ainda no primeiro tempo: Ronaldinho, aos 28’, aproveitou falha do goleiro Rafael e diminuiu. Aos 32’, quem falhou foi toda a zaga santista e Thiago Neves aproveitou para subir sozinho e, de cabeça, completar o belo cruzamento feito por Léo Moura.

Após Elano ter perdido um pênalti, no qual tentou dar uma “cavadinha” e terminou vendo o goleiro Felipe embalando uma embaixadinha após fazer a defesa, Deivid se redimiu do gol perdido minutos antes para, de cabeça, empatar antes do intervalo – aproveitando escanteio batido por R10.

Com mais um belíssimo gol de Neymar, o Santos fez 4 a 3 no início do segundo tempo. Mas aí, em cobrança de falta rasteira, com a bola passando por baixo da barreira, Ronaldinho chamou também para si o protagonismo artístico daquela noite. Aos 81’, já na reta final, R10 recebeu bom passe de Thiago Neves e bateu cruzado, finalizando o histórico 5 a 4 para o Flamengo.

Elogios entre gênios

Após o jogo, Neymar foi só elogios a Ronaldinho Gaúcho, que retribuiu a gentileza ao seu sucessor.

“É um gênio, um craque. Ele jogou muito e resolveu o jogo para o Flamengo. Infelizmente, não conseguimos segurar a nossa vantagem”, disse Neymar após o duelo.

“Parabéns pelo moleque, ele está f*da”, elogiou R10 para o pai de Neymar após o jogo, em áudio captado pelo microfone da TV Globo.

O melhor Ronaldinho do Flamengo

Aquela noite na Vila Belmiro foi a mais goleadora de Ronaldinho Gaúcho com a camisa do Flamengo. E também entrou para a história como sua melhor exibição vestido de vermelho e preto. O início em 2011 foi animador, mas em 2012, após muitas polêmicas, o meia deixou o clube sem ter cumprido com a expectativa que estava em seus ombros.

Gol Puskas para Neymar

Já para Neymar, se aquela noite não foi feliz por causa do resultado de sua equipe, individualmente reiterou seu caráter como craque. No final daquele ano, aquele terceiro gol foi eleito pela FIFA como o mais bonito do ano.

Não faltam razões para decretar o óbvio: aquele Santos 4x5 Flamengo é eterno.