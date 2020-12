Por que Willian Arão, do Flamengo, deve R$ 7 milhões ao Botafogo?

Titular e consagrado no Flamengo, ainda que tenha perdido o pênalti que eliminou o clube carioca da Libertadores em 2020 , Willian Arão tem problemas maiores para resolver: o volante tem uma dívida de R$ 7 milhões com o Botafogo, sua ex-equipe.

A dívida, inicialmente de R$ 4 milhões, vem rolando desde 2016, e com os valores corrigido, chegou á casa dos R$ 7 milhões. Mas por que o jogador terá que ressarcir o Fogão?

Trata-se de uma violação de contrato por parte de Willian Arão. Após ser contratado em 2015 e se destacar no título da segunda divisão do Brasileirão, o clube tentou renovar o vínculo do jogador, à partir de uma cláusula de renovação automática. Ainda que os cariocas tenham depositado o valor necessário para garantir a permanência do meio-campista, tais valores foram devolvidos e o atleta não ficou.

Assim, o volante entrou na justiça para se desvincular do Botafogo e acertar com o Flamengo. O Fogão entrou na justiça, porém, e conseguiu ganho de causa contra o volante, condenado a indenizar o ex-clube em R$ 4 milhões. Arão até tentou travar o processo com uma série de embargos, mas foi notificado a pagar R$ 7 milhões à equipe nesta quinta-feira (5).

Claro: ainda cabe recurso, e o meio-campista tentará impugnar o valor. Caso ele não pague, porém, o clube carioca já anunciou que poderá pedir a penhora de bens de seu ex-jogador, como casas e veículos.

Em entrevista concedida ao Canal do TF, no YouTube, o Vice-Presidente Jurídico do Botafogo, Domingos Fleury, esclareceu as dúvidas da torcida, afirmando que a decisão ainda não é definitiva para o Botafogo, já que Arão recorreu ao TST, o Tribunal Superior do Trabalho. O processo ainda não tem data para ser finalizado.

Em meio às cobranças e à crise, o Botafogo volta aos gramados neste próximo sábado (5), para reencontrar Willian Arão, agora dentro de campo, já que o time recebe o Flamengo, às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos .