Um Porto heroico brilha e elimina a Juventus de CR7

Na ida, o jogo terminou em 2 a 1 para o Porto graças aos gols de Taremi e Marega. Chiesa conseguiu diminuir para os italianos. Na volta, a missão da Juve era bastante árdua.

O jogo começou bastante intenso desde o começo, com boas chances para ambos os lados. Porto chega com Uribe pegando uma bomba em sobra da intermediária e chutando perto do gol da Juve! Cuadrado cruza na entrada da pequena área, Morata aparece e dá uma belo cabeceio, com força, mas Marchesín faz uma bela defesa com uma mão no puro reflexo!

Sanusi chegou em linha de fundo, cruzou atrás, Taremi chutou e o rebote voltou justamente para Taremi, que cabeceou... no travessão!

E com tanta pressão, a corda acabaria arrebentando para um dos dois lados: e o Porto conseguiu cavar um pênalti aos 16 minutos: Taremi recebeu toque rasteiro na marca do pênalti, protegeu com o corpo e Demiral derrubou o jogador. Sergio Oliveira bateu com classe rasteiro no canto oposto ao de Szczesny. Gol da equipe portuguesa.

E o Porto cresceu ainda mais depois do gol, com uma Juve que via sua situação ficando mais complicada ainda. Corona e Otávio arriscaram bons chutes da intermediária e a Juve respondeu com uma boa chance de gol que Morata acabou desperdiçando: Cuadrado cruzou para o camisa 9 na pequena área, ele estava livre e chuta para o gol, mas em cima de Marchesín!

E de longe também houve tentativa: Rabiot pegou uma bola afastada por Pepe e soltou uma bomba de primeira no canto do gol de Marchesín, mas o goleiro estava em uma noite inspirada e conseguiu fazer a defesa.

O jogo, até o fim da primeira metade, ficou levemente no comando da equipe da casa, que acabou não conseguindo chegar com poder e nenhum lance de perigo surgiu até o apito soar e as equipes iram para o vestiário.

O segundo tempo começou com uma bela notícia: gol da Juventus depois de apenas 3 minutos. Cristiano Ronaldo recebeu na área, toca atrás para Chiesa, que bateu colocado no ângulo.

Cristiano parecia bastante impedido, o lance foi revisado pelo VAR, mas a imagem do lance não foi divulgado pela UEFA. O gol foi validado.

O Porto começou a temer uma Juve que recebeu uma outra boa notícia pouco tempo depois: uma expulsão boba de Taremi. Uma falta havia sido marcada no meio-campo, o jogador chutou a bola para longe e recebeu o seu segundo cartão amarelo.

Um Porto que estava sem seu camisa 9 e que precisava segurar uma Juve que vinha 'on fire'. E justamente Chiesa quase fez o seu segundo gol pouco tempo depois: o jogador recebeu um belo lançamento, se livrou do goleiro com toque de cabeça... e mandou de carrinho na trave com o gol livre.

E se o Porto estava assustado, esse quase-gol complicou as coisas. O time foi se retraindo e acabou vendo o gol da virada da Juve (e do empate no resultado geral): Chiesa recebeu lançamento de Cuadrado na pequena área e mandou de cabeça para o fundo do gol.

A partir daí, foi uma sucessão de tentativas de gol por parte da Juve, com direito a CR7 recebendo uma bola na área e cabeceando para fora, Chiesa ficando na cara do gol e chutando no peito do goleiro, gol anulado de Morata por impedimento ao receber um belo lançamento na cara do gol e chutar no cantinho e, para finalizar, uma bomba de Cuadrado que carimbou o travessão.

Todo um pesadelo para o Porto, que via o jogo indo para a prorrogação e sabendo que ficava cada vez mais difícil segurar esse placar.

Na prorrogação, o Porto assustou e quase fez gol: Corona chegou na linha de fundo, cruzou e achou Marega na pequena área, que cabeceou, mas em cima do goleiro.

Apesar da pressão, a Juve não atacou com perigo na primeira metade, mas na segunda, o alto ritmo prevaleceu como se fosse no começo do jogo.

No minuto 114, Luis Díaz fez um golaço de falta contrariando todas as previsões: o jogador cobrou falta da intermediária, a bola passa entre as pernas de CR7 e entrou no cantinho do gol de Szczesny. Seria o fim do sonho para a Juve?

E com menos de dois minutos depois, a Juventus fazia seu 3º gol do jogo: Após um primeiro escanteio onde Cristiano Ronaldo desvia de pé quase para o gol, no segundo escanteio logo na sequência, Rabiot apareceu e mandou de cabeça para o fundo do gol.

O apito anunciando o fim do jogo tomou conta da casa da Juventus, que foi eliminada da Liga dos Campeões graças ao critério de gols fora de casa (4 a 4 no placar final).

A equipe portuguesa, com um homem a menos por 75 minutos, conseguiu uma classificação heroica e mais do que merecida.

Os jogos de ida da próxima fase estão marcados para ocorrer nos dias 6 e 7 de abril. A volta será realizada nos dias 13 e 14 do mesmo mês. Os confrontos serão definidos por sorteio em 19 de março.