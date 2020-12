Português se empolga com parceria com Ibra no Milan: "Jogava com ele no PS4"

Qual fã de futebol nunca torceu para jogar ao lado de seu ídolo? Pois é isso que está acontecendo com Rafael Leão que, no Milan, é companheiro de equipe de Zlatan Ibrahimovic, seu avatar no PlayStation.

Aos 39 anos de idade e sem planos de aposentadoria, Ibra conquistou fãs pelo mundo e tem um geração que cresceu o vendo jogar em grandes clube da Europa. Entre eles está o português Rafael Leão, 18 anos mais novo do que o sueco. Mas hoje, o português é mais do que um admirador do centroavante, ele é seu companheiro de equipe.

Em sua segunda temporada no Milan, o atacante de 21 anos começa a deixar seu nome na história do clube e aproveita para aprender com seu ídolo de infância. "Eu estava jogando com ele no PS4. Aí me mudei para o Milan e estou jogando e treinando com ele na vida real. Cada dia é uma oportunidade de melhorar. Estou muito orgulhoso e tento ouvir e melhorar a cada dia com ele ”, disse Leão à CBS Sports.

Impressionado com as facetas de Ibra, Leão aproveitou para acabar com o mito de que o sueco não sorri nunca: "Fora do jogo ele brinca e ri. Dentro do campo ele é diferente. Ele é grosso, não brinca".

Líder da Serie A italiana, o Milan tem cinco pontos de vantagem em relação à rival e vice-líder Inter de Milão. O grande orquestrador desta boa fase do time rossonero, que passou por períodos difíceis recentemente, é justamente Ibra. E Leão tem uma boa explicação para isso.

"Quando você tem Ibra em campo, pode vencer qualquer time, não importa qual seja e ainda alcançar grandes coisas. Ele é um ícone. Dá a você a experiência de jogar Liga dos Campeões, de vencer a Liga Europa”,

O artilheiro do Milan na temporada, atualmente, se recupera de uma lesão sofrida na coxa, que o afastou dos gramados por algumas semanas. Mas, mesmo sem ele, os italianos conseguiram a classificação à próxima fase da Europa League, como melhor time do Grupo H.