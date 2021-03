Pré-Libertadores: o que é, como é a disputa e todas as informações

Para entender melhor como funciona essa fase eliminatória, aqui vai uma explicação sobre os duelos que levam quatro equipes a se juntar às outras 28 já classificadas para a fase de grupos da Copa Libertadores 2021.

Dentre os brasileiros, Santos e Grêmio são os que brigam para conseguirem suas respectivas vagas na fase de grupos - que já contam com as presenças garantidas de Palmeiras, atual campeão, Flamengo, Internacional, Atlético-MG, São Paulo e Fluminense.

Veja tudo sobre as fases preliminares!

Foi somente a partir de 2017 que a competição passou a ter 44 equipes e duas fases preliminares antes da fase de grupos, garantindo mais duas vagas extras para o Brasil e uma para a Argentina, Chile e Colômbia, além da vaga do campeão da Copa Sul-Americana direto na fase de grupos (até 2016 entrava na primeira fase).

Antes disso, o torneio contava com apenas uma fase preliminar, onde doze equipes disputavam seis vagas entre as oito chaves em duelos eliminatórios. Essa mudança ocorreu em 2004, quando a pré-Libertadores passou a contar com mais duas equipes e viu seu formato mudar do quadrangular adotado anteriormente.

Com a grande quantidade de equipes participantes, é necessário ‘afunilar’ as que irão para a fase de grupos através de três fases pré-eliminatórias, que se iniciam com 19 times e terminam com apenas quatro classificados.

COMO É A DISPUTA?

A pré-Libertadores é dividida em três fases, onde os times se enfrentam em séries definidas a partir de sorteio realizado pela Conmebol. Cada série é definida em jogos de ida e volta.

A primeira fase preliminar é disputada entre seis times, dos quais três avançam para a etapa seguinte, onde outras 13 equipes se juntam à disputa. Dos 16 times, oito avançam para a fase final, onde cada vencedor irá para um grupo já definido em sorteio.

Como ocorre nas fases finais da Copa Libertadores, também ela em formato eliminatório, o vencedor de cada série será a equipe de maior placar agregado entre os dois jogos. Em caso de empate, o time com o maior número de gols marcados fora de casa - o chamado saldo qualificado - é que avança.

Persistindo ainda o empate no tempo normal - neste caso, com dois resultados iguais nos jogos de ida e volta -, a disputa é decidida nas cobranças de pênaltis, sem prorrogação.

PRA QUE GRUPOS VÃO OS VENCEDORES?

A Conmebol preparou dois sorteios para a edição de 2021 da Libertadores. O primeiro aconteceu no dia 5 de fevereiro de 2021 e determinou as chaves da pré-Libertadores.

O segundo sorteio, que definirá a fase de grupos, será realizado no dia 14 de abril de 2021, após o término da pré-Libertadores, já com todos os times classificados.

QUE TIMES SE CLASSIFICAM À PRÉ-LIBERTADORES?

Cada país participante possui um número limitado de vagas no torneio, desta forma, cada um organiza a sua classificação com os seus próprios torneios. No caso do Brasil, existem sete vagas disponíveis: uma para o campeão da Copa do Brasil e outras para os seis primeiros classificados do Campeonato Brasileiro. O quinto e o sexto colocados do Brasileirão acabam indo direto para a segunda fase da pré-libertadores, mas como o Palmeiras foi campeão tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, o Fluminense, quinto colocado, conseguiu vaga para a fase de grupos enquanto o Santos, oitavo no Brasileirão, também garantiu sua participação.

Entre os clubes de outros países, as vagas da Pré-Libertadores normalmente ficam com os últimos times que entraram na classificação. Na Argentina, por exemplo, apenas cinco clubes se classificam pelo Campeonato Argentino, e o quinto colocado é o que vai para a Pré-Libertadores.

Veja como funciona as vagas de classificação para cada país participante:

Argentina : 1 vaga na segunda fase preliminar - 5º colocado no Campeonato Argentino; Bolívia : 1 vaga na segunda fase e 1 vaga na primeira fase preliminar - Vice-campeão do Clausura e melhor pontuação acumulada no Boliviano, respectivamente; Brasil : 2 vagas na segunda fase preliminar - 5º e 6º colocados do Brasileirão do ano anterior; Chile : 2 vagas na segunda fase preliminar - 3º colocado no Chileno e campeão da Copa Chile; Colômbia : 2 vagas na segunda fase preliminar - Melhor pontuação acumulada no Colombiano e campeão da Copa Colômbia; Equador : 1 vaga na segunda fase e 1 vaga na primeira fase preliminar - Melhor e 2ª melhor pontuações acumuladas no Equatoriano, respectivamente; Paraguai : 1 vaga na segunda fase e 1 vaga na primeira fase preliminar - 2º e 3º melhores pontuações acumuladas no Paraguaio, respectivamente; Peru : 1 vaga na segunda fase e 1 vaga na primeira fase preliminar - 3º colocado e melhor pontuação acumulada no Peruano, respectivamente; Uruguai : 1 vaga na segunda fase e 1 vaga na primeira fase preliminar - Melhor e 2ª melhor pontuações acumuladas no Uruguaio, respectivamente; Venezuela : 1 vaga na segunda fase e 1 vaga na primeira fase preliminar - Melhor e 2ª melhor pontuações acumuladas no Venezuelano, respectivamente.

Essa classificação, no entanto, pode sofrer alterações nas colocações dos classificados, como é o caso do Brasil, por exemplo, com o G-8.

