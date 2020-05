Presidente do Liverpool quer concluir a temporada

O presidente do Liverpool, Tom Werner, pediu que o Campeonato Inglês seja completado porque seria "bom para o país".

"O mais importante é que encontremos uma maneira para que essas partidas sejam jogadas porque acredito que será bom para o país", disse Werner.

O Liverpool é o virtual campeão da Premier League já que tem 25 pontos de vantagem para o segundo colocado, Manchester City, faltando nove rodadas.

"O mais importante é a segurança. Acredito que com os protocolos que a Premier League alguém disse que é mais seguro jogar com portões fechados do que ir a um supermercado", comentou.

As equipes retomaram os treinamentos com grupos pequenos enquanto os coletivos não são liberados. A volta da competição está prevista para o dia 12 de junho.