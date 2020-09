Presidente do Lyon desmentiu o acordo entre Aouar e Arsenal

Parecia que Aouar iria para o Arsenal em breve, mas o boato sofreu uma parada repentina após a intervenção de Aulas, presidente do Olympique Lyon.

Os eventos correram esta semana. E nesta sexta-feira foi dado como certo que o acordo era iminente, depois que o Arsenal convenceu o jogador. Bastaria fazer o mesmo com o clube.

Mas Aulas entrou em cena e tudo foi por àgua abaixo. Com uma mensagem no Twitter, o presidente do Olympique de Lyon destruiu de repente as esperanças dos 'gunners' de assumir o controle de Aouar, pelo menos a curto prazo.

E ele fez isso citando o artigo do 'L'Équpe' em que assegurou que a saída do seu jogador era iminente. "Haverá muito poucas saídas: o Arsenal está muito longe do valor de Houssem", escreveu o treinador do Lyon.