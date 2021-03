Problemas para a Champions? Haaland deixa o campo com dores

Preocupação no Borussia Dortmund! Erling Braut Haaland teve que deixar o clássico contra o Bayern de Munique com dores no tornozelo após sofrer uma entrada de Boateng.

Uma pena para o conjunto aurinegro, já que Haaland precisou de apenas nove minutos para colocar a equipe em vantagem na partida.

O camisa '9' saiu de campo aos 60' dando lugar a Steffen Tigges. Já no banco de reservas, o atacante recebeu atendimento médico de olho na partida de Champions contra o Sevilla.