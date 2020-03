Problemas para Zidane: Isco, Carvajal e Nacho são dúvidas

O Real Madrid tem que somar vitórias para não perder a condição de líder, e o próximo desafio será diante do Betis. No Benito Villamarín, os resultados costumam ser favoráveis, já que os donos da casa não ganham o duelo desde 2012.

Zidane sabe que terá pela frente um Betis perigoso e poderá ter três desfalques no grupo para esse domingo. Poucas horas antes da divulgação da lista de relacionados, Isco, Carvajal e Nacho estiveram ausentes do treino.

O primeiro sofre uma lombalgia e é um nome quase descartado para o jogo da 27ª rodada do Campeonato Espanhol. Por outro lado, Carvajal e Nacho têm gripe e se recuperam para estarem à disposição do técnico no domingo.

Assim, o Real Madrid trabalhou com 20 jogadores, todos em condições de entrar em campo e disponíveis para serem chamados.

Enquanto isso, Marco Asensio segue treinando separadamente e Hazard continua longe da capital da Espanha depois de passar por operação nos Estados Unidos.