Procura-se Bale: atacante já não é nem relacionado no Real

Gareth Bale chegou ao Real Madrid com o peso de contratação mais cara do futebol à época (100 milhões de euros) e teve grandes momentos nestes seis anos e 15 títulos com a camisa do clube. Mas seu final de trajetória vem ganhando ares melancólicos.

Depois de uma primeira parte de temporada abaixo das expectativas, o galês deu sinais nos treinos de que poderia recuperar o melhor nível na retomada do futebol pós-pandemia. Mas aconteceu o contrário - e o atacante simplesmente foi saindo de vez dos planos do técnico Zinedine Zidane.

Bale não atuou um minuto sequer nos últimos seis jogos do Real de La Liga - justamente na arrancada definitiva dos merengues rumo ao 34º título nacional. Na vitória sobre o Alavés, a imagem do jogador, que já não andava muito boa, ficou ainda pior depois que ele foi flagrado nas arquibancadas aparentemente dando um cochilo.

Ao todo, o galês atuou em 16 jogos de La Liga nesta temporada, com só dois gols e uma assistência (ele não marca desde setembro do ano passado). Na volta do futebol, foram só 100 minutos em campo - um como titular e outro entrando ao longo da partida - sem gols e nem assistências.

Muito pouco para o atleta que ainda é o mais bem pago do Real (seu salário seria de 17 milhões de euros por temporada). Bale dá sinais de que não tem interesse de ficar no Bernabéu (a Inglaterra é o seu destino mais provável) e Zidane comprova que o clube também não conta com ele.

Polêmica: pediu para não jogar?

Com o título já assegurado, Bale poderia ao menos ter uma despedida do Espanhol neste domingo, quando o Real cumpre tabela contra o Leganés. Mas o galês sequer foi relacionado por Zidane para a partida.

De acordo com a rádio espanhola Onda Cero, o próprio Bale teria pedido para ficar de fora - assim como recentemente fez James Rodríguez, outro que está de saída do Bernabéu.

Consultado pelo jornal AS, o estafe do atleta disse que não comentaria a informação. Já o Real informou que o atacante foi barrado por decisão de Zizou.

Depois de enfrentar o Leganés, o Real vai se preparar para enfrentar o Manchester City, no dia 7 de agosto, no jogo de volta das oitavas de final da Champions. Tudo indica que Bale vai continuar desaparecido e não ajudará a equipe a tentar reverter a vantagem dos ingleses, que venceram a ida por 2 a 1.