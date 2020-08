Proposta do Olympiakos agrada e Rafinha está perto do adeus ao Flamengo

Depois de sofrer duas derrotas nos dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está perto de sofrer mais um revés. Esse, no entanto, fora das quatro linhas. O lateral-direito Rafinha está muito próximo de confirmar sua saída do clube.

O lateral de 34 anos recebeu uma proposta muito vantajosa do Olympiacos, da Grécia e está próximo do acerto. A notícia foi trazida pelo jornal grego Sport FM e confirmada pela reportagem da Goal. Em seu contrato, Rafinha tem uma cláusula que permite a sua saída para qualquer clube europeu sem custos, ou seja, o Flamengo não receberá nada com a transação.

A cláusua foi imposta por Rafinha para assinar com o Flamengo, pois se o jogador não se redaptasse ao futebol brasileiro poderia retornar ao Velho Continente com mais facilidade. No entanto, não foi isso que ocorreu.

Rafinha se readaptou muito bem ao Brasil e o Flamengo, foi um dos principais jogadores e líderes da equipe nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América. Desde janeiro deste ano, o lateral esperava uma valorização no time carioca, que acabou sendo adiada por conta de vários problemas.

Rafinha topava cair com a cláusula se renovasse o contrato e recebesse um ajuste salarial. Ele também chegou a comentar com a diretoria sobre a necessidade de ter um reserva e que não aguentaria a sequência insana de jogos. No planejamento do início do ano, o Flamengo comprou Gabigol, renovou com Bruno Henrique e tentava a renovação do Mister Jorge Jesus.

DEMORA POR RENOVAÇÃO DO MISTER E PANDEMIA ATRAPALHARAM NOVO CONTRATO DE RAFINHA

Na tentativa de renovar com Jorge Jesus e com as decisões importantes já no início do ano como Supercopa e Recopa, o Flamengo adiou as negociações com o lateral. Depois disso, a pandemia acabou impactando profundamente o futebol brasileiro e todas as conversas nesse sentindo foram paralisadas, a única que seguiu foi a de Jorge Jesus.

O treinador português levou alguns meses para aceitar a renovação com o Flamengo. Quando chegou a um acordo, o Rubro-Negro estava retornando o Carioca na fase final. As conversas ficariam, novamente, para depois.

Quando tudo parecia resolvido para o Flamengo voltar ao planejamento inicial, Jorge Jesus decidiu regressar à Portugal, se tornando então a busca por um novo treinador a prioridade máxima. Com a chegada de Domè e pronto para retomar as conversas por Rafinha, a diretoria se viu surpresa com o desejo do atleta de deixar o clube.

OPÇÕES NO MERCADO

Já quase sem esperanças pelo fico de Rafinha, o Flamengo acionou o departamento de análise e desempenho que faz um acompanhamento constante de atletas em todas as posições, já há uma lista com nomes que estão livres no mercado na mesa de Marcos Braz e Bruno Spindel.