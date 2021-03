Protesto em Dortmund deixa algo claro: não querem a nova Champions!

Em Dortmund não há necessidade de público para transmitir certas mensagens das arquibancadas, como se viu durante o Borussia-Hertha Berlin neste sábado.

Em um dos lados do Signal Iduna Park, uma faixa colocada em uma cerca contra as mudanças planejadas para a principal competição continental de clubes pôde ser vista durante a transmissão. “Stop UCL reforms”, dizia a frase.

E há muito tempo se espalha o boato sobre o projeto de uma nova Liga dos Campeões que a UEFA pretende realizar a partir de 2024. Algumas modificações que parecem não terem aprovação em Dortmund.

As principais mudanças afetariam o número de times (de 32 para 36) e principalmente o formato, já que se fala que um total de 180 jogos seriam disputados de setembro a janeiro, com formato no estilo da LaLiga, sem grupos e com uma classificação geral.