PSG, o possível destino de Ighalo

Edinson Cavani está deixando um espaço difícil de ser preenchido no PSG, que vê em Odion Ighalo um bom substituto para o uruguaio, segundo 'Fichajes.com'.

A informação aponta que o clube francês está interessado no nigeriano que está deixando o Manchester United. O objetivo seria ter uma opção de confiança para servir de substituto para os titulares do setor ofensivo.

Com contrato na China, o retorno à Ásia é apontado como um destino provável, mas significaria uma queda em termos esportivos para a carreira do atacante de 31 anos que chegou à Premier League no meio desta temporada.

Desde que chegou ao time inglês, Ighalo disputou 18 partidas, foi titular cinco vezes e marcou cinco gols. Ainda conforme 'Fichajes.com', o contrato do jogador com o Shanghai Shenhua vale até 1º de janeiro e a ideia do PSG seria buscá-lo para o meio da próxima temporada.