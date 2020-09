Um dia após os atuais campeões franceses estrearem na temporada 2020/21 com derrota (1 a 0) na casa do Lens, Neymar trouxe a notícia de seu retorno.

O craque brasileiro foi um dos vários desfalques do PSG no jogo dessa quinta-feira pelo Campeonato Francês. Assim como Mbappé e outros cinco jogadores importantes, ele teve que passar por quarentena.

Pelo Twitter, ele usou seus 'bordões' para comunicar que está retornando após dar negativo no teste do coronavírus: "Voltei aos treinos, super feliz ... O PAI TA ON". Ele ainda acrescentou a hashtag #CORONAOUT.

Thomas Tuchel comentou sobre a possibilidade de usar os atletas que estavam em quarentena já na partida de domingo contra o Olympique de Marselha. "Não sei se será possível. Talvez alguns jogadores joguem, mas se eles jogarem, será com apenas um treino antes. Então, o que podemos esperar desses jogadores? Sim, podemos dar minutos porque é necessário para eles ganharem volume de jogo e se recuperarem", disse o técnico após a derrota contra o Lens.

"Mas se por exemplo o Neymar jogar, se o Di María jogar, isso significa disputar um clássico depois de ter feito apenas um treino. Se jogarem, ok, mas fisicamente não posso esperar que sejam jogadores decisivos. Temos de falar com os jogadores e os médicos também", acrescentou Tuchel.