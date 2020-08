PSG vence tudo na França e agora quer a Europa

Entra ano, sai ano, e uma coisa não muda na França, o PSG vai ganhar algum título doméstico. Os comandados de Tuchel conquistaram bateram o Lyon nas penalidades e levaram a Copa da Liga Francesa.

Mesmo em um ano atípico devido a pandemia provocada pelo coronavírus, o PSG de impôs em casa e fez 'barba', ao levar o título da Ligue 1, que acabou sendo a única das grandes ligas da Europa a cancelar a competição pela pandemia; 'cabelo' ao bater o Saint-Étienne na semana passada e garantir a Copa da França; e 'bigode' ao vencer o Lyon.

O time de Tuchel, sem o lesionado Mbappé, tinha todas as suas esperanças colocadas em Neymar, já o Lyon confiava em Depay para lever a equipe até a próxima edição da Europa League.

A verdade é que foi um grande jogo. Tiveram chances claras, defesas imporntantes, expulsões, algum tumulto e muita emoção nas penalidades.

Mas antes de chagar as penalidades a Federação Francesa em mais uma decisão bizarra, promoveu uma prorrogação de trinta minutos em pleno verão europeu (quando a bola rolou em Paris os termômetros marcavam 38º) e com os jogadores sem ritmo de jogo.

A verdade é a partida foi bastante equilibrada com as equipes alternando o domínio provisório do duelo. Verratti, Kimpembe e Neymar fizeram um grande jogo. Do lado do Lyon os destaques ficam para Aouar, Lopes e Cornet.

Foi lá e cá, mas a bola insistiu em não entrar. Na reta final, o lateral brasileiro Rafael, foi expulso por derrubar Di Maria quando ele partia com muita liberdade. Neymar foi para a cobrança, mandou longe do gol e o árbitro apontou o final da partida.

Em um jogo tão equilibrado até as penalidades seguiram esse enredo. Todos os jogadores converteram as duas cobranças, até chegar nas alternadas, quando Traoré bateu mal e Navas fez a defesa. Sarabia foi para a cobrança e marcou para dar o título ao PSG.

Com o 'triplete' garantido na França, o PSG sonha em conquistar a Europa. A data e o adversário nas quartas de final da Champions já estão definidos: a Atalanta.