Quais são os clubes europeus interessados em Ramon, jovem do Flamengo?

E o Flamengo pode perder Ramon. Não reconheceu o jogador? Trata-se de um garoto da base, extremamente promissor, recém-promovido aos profissionais depois de impressionar com o time de juniores na Taça Guanabara.

O lateral-esquerdo, que brilhou no começo do ano com suas assistências e imposição física, já atraiu olhares de clubes europeus com apenas 19 anos. Mesmo que Jorge Jesus tenha se impressionado com o potencial do jovem, é bem possível que a joia acabe sendo vendida caso apareça uma proposta, como aconteceu com Reinier.

Alguns dos interessados seriam o Valladolid, equipe gerenciada por Ronaldo, o Getafe e o Benfica. Os três costumam servir de "porta de entrada" para jovens que procuram conseguir oportunidades na Europa.

Segundo o empresário de Ramon, Ulisses Jorge, o Flamengo receberá em breve uma oferta pelo garoto. O agente não revelou o time, mas confirmou que existem sondagens de Portugal e da Espanha.