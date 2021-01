Como é o contrato de Bruno Henrique no Flamengo?

Comprado por R$ 23 milhões e anunciado como reforço do Flamengo em janeiro de 2019, Bruno Henrique segue chamando atenção de clubes do exterior.

De acordo com o portal “Albilad Daily”, o Al-Hilal (ARA) irá fazer uma oferta pelo atacante, no valor de 10 milhões euros (cerca de R$ 64 milhões) para contar com o jogador. No entanto, o valor é considerado abaixo do que o clube pensa para iniciar uma negociação.

Vale lembrar que o Flamengo já recusou a mesma proposta oferecida pelo Benfica no meio de 2020, quando Jorge Jesus indicou o jogador ao time português.

Em sua primeira temporada com a camisa do Flamengo, Bruno Henrique marcou 35 gols: 21 no Brasileirão, cinco na Libertadores, nobe no Carioca e um no Mundial de Clubes.

Como é o contrato e qual é a multa rescisória de Bruno Henrique no Fla?

O Flamengo renovou o vínculo de Bruno Henrique em janeiro de 2020, com contrato válido até dezembro de 2023, além da multa rescisória de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 224 milhões).