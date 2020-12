O mundo do futebol perdeu mais um grande ídolo no ano de 2020. Nesta quarta-feira (09), duas semanas depois do falecimento de Diego Maradona, o lendário atacante italiano Paolo Rossi também teve sua morte confirmada, aos 64 anos de idade, deixando muitos fãs de luto por todo o mundo. A notícia foi divulgada inicialmente por Enrico Varriale, vice-diretor da RaiSport.

Grande estrela do futebol italiano e ídolo da Juventus, Rossi ficou marcado entre os brasileiros por anotar um hat-trick na semifinal da Copa do Mundo de 1982, contra o Brasil.

Seus três gols na partida foram responsáveis por eliminar um dos maiores times de todos os tempos, que serviu de inspiração para Pep Guardiola, por exemplo, e que contava com uma legião de craques, como Sócrates, Zico, Falcão, Éder, Toninho Cerezo, Júnior, Leandro, Serginho Chulapa e muitos outros.

Após eliminar o grande favorito na semifinal, a Itália ainda seria campeã do mundial daquele ano, derrotando a Alemanha na final, por 3 a 0, com mais um gol de Paolo Rossi, que terminou como artilheiro e melhor jogador da Copa de 1982.

Mas qual foi a causa da morte de Paolo Rossi?

Segundo informações do jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Paolo Rossi foi vítima de um câncer no pulmão que havia sido descoberto há pouco tempo. De acordo com as informações, o ex-jogador soube da existência da doença após sentir uma dor nas costas, o que parecia se tratar de uma hérnia. Porém, após os exames, foi constatada a grave doença que levou o ídolo italiano aos 64 anos.

Agora, ele deixa três filhos, Sofia Elena, Maria Vittoria e Alessandro, e sua esposa, Federica Cappelletti, que usou suas redes sociais para se despedir.

Carreira, Juventus e seleção da Itália

Após uma breve passagem pelo Como, Paolo Rossi despontou para o futebol italiano atuando por Vicenza e Perugia, até chegar na Juventus de Turim, em 1981/82 e ganhar destaque mundial.

Com a Velha Senhora, o ex-centroavante conquistou diversos títulos na década de 1980. Foram dois títulos do Campeonato Italiano, uma Copa da Itália, uma Copa das Taças, uma Supertaça da Europa e a Copa da Europa - antiga Liga dos Campeões -, em 1984/85, com a trágica final contra o Heysel, que também marcou sua última partida como a camisa da Velha Senhora.

Então, após deixar o clube, Rossi ainda atuou mais uma temporada pelo Milan e outra pelo Hellas Verona, antes de pendurar suas chuteiras oficialmente.

Contudo, o grande momento do ex-jogador foi atuando pela seleção da Itália, na Copa do Mundo de 1982. Após eliminar a Argentina de Diego Maradona, a Polônia de Boniek, o Brasil de Sócrates e Zico e derrotar a Alemanha na final, os italianos conquistaram o mundial.

Naquele ano, além de conquistar a Copa do Mundo e o prêmio de artilheiro da competição, Paolo Rossi também foi escolhido como Bola de Ouro, feito que só seria igualado por Ronaldo Fenômeno em 2002.