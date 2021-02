Qual foi a última vez que o Flamengo perdeu um clássico contra os rivais cariocas?

A derrota de virada por 2x1 para o Fluminense pela 28ª rodada do Brasileirão 2020 foi a última do Flamengo contra um de seus três maiores rivais do Rio de Janeiro - e ela contreceu depois de um considerável período de invencibilidade.

O Rubro-Negro vem bem contra os maiores rivais cariocas. Com exceção do Fluminense, que venceu o Fla em 2020, os outros dois rivais já amargam algum tempo desde que sentiram o sabor da vitória contra a equipe da Gávea.

Há quanto tempo o Flamengo não perde para o Botafogo?

A última vez que o Botafogo venceu o Flamengo foi em 10 de novembro de 2018, pela 33ª rodada do Brasileirão daquele ano. Jogando no Nilton Santos, o Fogão saiu vencedor por 2 a 1, com gols de Erik e Leo Valencia. Pelo lado do Flamengo, Vitinho descontou.

Há quanto tempo o Flamengo não perde para o Fluminense?

O Fluminense é o clube que venceu o Mengão mais recentemente. Aconteceu em 6 de janeiro de 2021, ainda pelo Brasileirão 2020. Após abrir o gol com Giorgian De Arrascaeta, o Fluminense empatou com Luccas Claro aos 10 do segundo tempo, e virou nos acréscimos, com gol de Yago Felipe aos 48.

Há quanto tempo o Flamengo não perde para o Vasco da Gama?

O jejum de vitórias do Vasco da Gama sobre o rival é bastante incômodo para os vascaínos. Já são 17 jogos em que o Cruz-Maltino não deixa o campo vitorioso contra o Fla. A última vitória do Vasco sobre o Flamengo aconteceu em 24 de abril de 2016 , quando Andrezinho e Riascos garantiram o triunfo por 2 a 0 na semifinal do Campeonato Carioca. À época, o Vasco era comandado por Jorginho. No último clássico realizado, o Flamengo venceu por 2 a 0 pela 34ª rodada do Brasileirão .