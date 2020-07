Qual o time de Jair Bolsonaro? Para quem torce o presidente do Brasil?

Presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro jamais escondeu ser um fã de futebol.

Não é novidade no histórico do capitão reformado, mas foi um lado que começou a ganhar mais notoriedade pública antes mesmo de sua eleição para presidente, em 2018.

Jair Bolsonaro sequer havia sido oficializado como candidato às eleições presidenciais daquele ano e já aparecia constantemente em estádios, especialmente o Maracanã, trajando a camisa dos mais diversos times brasileiros.

No Rio de Janeiro, tirou fotos vestindo as camisas de Fluminense, Botafogo, Vasco e Flamengo. Quando passou a ganhar mais força na corrida presidencial, o número de camisas aumentou e seguiu desta forma mesmo depois de sua eleição, em 2018.

Presidente Bolsonaro com a camisa do Flamengo.



Ultimamente, também foi visto com as camisas de Vasco, Fluminense e América.