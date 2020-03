Quando a Libertadores 2020 volta? Conmebol define data para retomar rodada suspensa

A Conmebol anunciou, nesta quarta-feira (18), um novo adiamento dos jogos válidos pelas Copas Sul-Americana e Libertadores da América por causa da pandemia do novo coronavírus.

Os duelos já haviam sido paralisados antes da terceira rodada da fase de grupos, que seria disputada entre os dias 15 e 21 de março, e agora o mais novo prazo é de retorno para 05 de maio de 2020.

"Como é de conhecimento público, nós nos encontramos diante de um grande desafio de saúde mundial que afeta, dentre outras coisas, a realização de eventos esportivos, como a Libertadores e a Sul-Americana", disse a entidade em comunicado.

"Neste sentido, a Conmebol se encontra comprometida com a prevenção da covid-19, e, diante do risco de expansão da doença e por precaução com todos os jogadores, comissões técnicas, delegados, árbitros, dirigentes, jornalistas e torcedores, o torneio se encontra suspenso".

"Lamentamos pelos inconvenientes que esta suspensão pode ocasionar, mas consideramos que, neste momento, é prioridade proteger a saúde de toda a família do futebol sul-americano".