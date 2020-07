Quando acaba o contrato de Jorge Jesus com o Flamengo?

Jorge Jesus chegou ao Flamengo em junho de 2019 para mudar a história da temporada do clube. Quase um ano depois, o português tem mais títulos do que derrotas pelo Rubro-Negro, com direito a conquistar o Brasileirão e a Libertadores de 2019 no mesmo final de semana. Mas até quando ele tem vínculo com o Fla?

Após a renovação do vínculo, o contrato do treinador com o clube carioca vai até dezembro de 2021.

A negociação se arrastou por alguns meses. Ainda que as duas partes queriam em prorrogar o vínculo, a paralisação do futebol pela Covid-19 fez que o acordo atrasasse para sair.

Porém, a demissão de Bruno Lage do Benfica pode criar uma situação que o flamenguista não esperava. Jorge Jesus tem uma cláusula em seu contrato que permite uma rescisão amigável em caso de proposta de clubes portugueses.

E se antes Jesus estava disposto a cumprir seu novo acordo com o Flamengo, hoje ele estaria disposto a voltar para o Benfica. O treinador pode deixar o Flamengo já no final do Campeonato Carioca.

Para Luís Filipe Vieira, presidente dos Encarnados, o nome de Jesus seria o único com força suficiente para "acalmar" os ânimos de torcedores e sócios.