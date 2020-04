Quando Kroos esteve perto de assinar com seu time do coração

Klaus Allofs fez história. Montou o Werder Bremen campeão do Campeonato Alemão em 2003/2004 com jogadores como Pizarro, Diego e Micoud.

Mas o ex-dirigente queria Kroos (30) e esteve muito perto de conseguir: "Nós amamos Toni, mas no final tivemos que ficar satisfeitos com seu irmão, Félix. Tentamos, mas não havia como. Ele já tinha dado a palavra ao Bayern", disse em entrevista ao podcast 'Phrasenmäher', do diário "Bild".

O meia era o homem do momento nas categorias de base do Hansa Rostock em 2006 e acabou acertando com o Bayern de Munique.

"É um grande fã do Bremen, especialmente de Micoud. Esperávamos que as coisas pudessem dar errado no Bayern e, nesse caso, ele aceitariam nossa oferta. Mão não foi o que aconteceu", concluiu.

Toni Kroos já havia falado sobre essa situação em outro momento: "Tive uma oferta do meu clube, o Werder Bremen, que não estava muito longe de Greifswald, minha cidade natal. Ao final recusei. Pensei que tinha que encontrar o meu caminho sozinho", explicou ao meia alemão.