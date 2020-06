Futebol na França pode ter volta antecipada

Com o término antecipado da Ligue 1, os clubes se movimentam para voltar aos treinos e pensando na próxima temporada. No entanto, quatro equipes francesas ainda precisam disputar as finais da Copa da França e da Copa da Liga.

A UEFA, conforme noticiado pelo jornal 'AS', pediu à Ligue 1 que orientasse os clubes para disputarem os jogos restantes do calendário nacional antes de 3 de agosto. Com isso, o plano para as partidas oficiais na França voltarem seria antecipado.

A final da Copa da Liga entre o PSG e o Olympique de Lyon teria que ser disputada em 25 de julho, enquanto a intenção era realizar a partida em 1º de agosto.

Por outro lado, o jogo entre PSG e Saint-Étienne, pela final da Copa da França, aconteceria em 1º de agosto e não em 8 de agosto, como as autoridades do futebol francês desejavam.