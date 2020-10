Sorteio das oitavas da Libertadores: horário, onde ver, classificados

Com o final da fase de grupos da Libertadores, Internacional e Libertad conquistaram as últimas vagas e estão definidos todos 16 times classificados para as oitavas de final.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) marcou para esta sexta-feira (23) a partir das 12h (de Brasília), o sorteio das oitavas de final do torneio, que deve ser realizado virtualmente devido às complicações da pandemia da Covid-19.

O evento também determinará os duelos da segunda fase da Copa Sul-Americana e será transmitido ao vivo através da FOX, Directv, ESPN, CONMEBOL TV e Facebook.

Os 16 classificados

Grupo A: Flamengo (1º) e Independiente del Vale (2º)

Grupo B: Palmeiras (1º) e Guaraní-PAR (2º)

Grupo C: Jorge Wilstermann (1º) e Athletico-PR (2º)

Grupo D: River Plate (1º) e LDU (2º)

Grupo E: Grêmio (1º) e Internacional (2º)

Grupo F: Nacional-URU (1º) e Racing (2º)

Grupo G: Santos (1º) e Delfín (2º)

Grupo H: Boca Juniors (1º) e Libertad-PAR (2º)

Regras do sorteio

As equipes serão divididas em dois potes, um com os primeiros de cada grupo e outro com os segundos. Primeiro, serão retiradas as bolinhas do pote dos segundos e depois dos primeiros, formando os cruzamentos.

Poderão se enfrentar equipes que tenham sido do mesmo grupo e que sejam do mesmo país. Os primeiros serão mandantes nos jogos de volta, mas a partir das quartas de final o mandante do segundo jogo será definido pela performance na fase de grupos.

Quando serão os jogos