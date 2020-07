Nova camisa do Corinthians terá participação de Neto!

O título brasileiro de 1990 foi um dos mais importantes da história do Corinthians. E como o feito completa 30 anos em 2020, o clube do Parque São Jorge resolveu lançar um novo uniforme em homenagem a histórica conquista. No último final de semana, a Fiel torcida finalmente teve uma pista de quando será o lançamento do novo manto alvinegro - e a dica veio diretamente do grande personagem do título de 1990.

Durante uma live em seu canal oficial do YouTube, Neto acabou revelando que seria homenageado pelo Corinthians e pela Nike, fornecedora de material esportivo do clube, na ação de lançamento da nova camisa.

O uniforme contará com uma referência direta ao ex-jogador, segundo ele próprio, que foi um dos principais personagens do título brasileiro e se tornou um dos maiores ídolos da história do alvinegro paulista.

“Fiquei muito orgulhoso, chorei bastante, a minha família ainda nem viu”, contou emocionado o xodó da Fiel, como era chamado carinhosamente pela torcida. “Vai ser homenagem à camisa de 1990, vai ser uma réplica, tanto a preta quanto a branca. No número vai ter a minha foto, acho que é a primeira vez que acontece isso a história do Corinthians”, completou.

O lançamento oficial vai acontecer no próximo domingo (05), durante o programa Você Torceu Aqui, da TV Band, emissora onde Neto trabalha como apresentador. Além do eterno camisa 10, outro personagem histórico da conquista marcará presença no lançamento, Ronaldo Giovanelli, goleiro com mais partidas na história do Corinthians.

Cabe destacar que no programa, que reprisa jogos históricos do futebol brasileiro, a ação se restringirá apenas ao lançamento do uniforme número 1, branco, já que o número 2 será lançado em uma outra ocasião, que ainda será definida.

“Eu fiquei muito feliz pelo que a Nike me proporcionou e o Corinthians também. Para falar a verdade, acho que foi a maior homenagem que fizeram para mim na minha vida. Vai acontecer agora dia 5 de julho, o lançamento vai ser no "Você Torceu Aqui", eu e o Ronaldo Giovanelli”, afirmou Neto.

O Brasileirão de 1990 foi o primeiro título nacional da história do alvinegro do Parque São Jorge. Além de Neto e Ronaldo Giovanelli, Marcelo Djian, Wilson Mano e Tupãzinho, que marcou o gol decisivo na final contra o São Paulo, foram alguns dos principais personagens da conquista.