Quando termina o contrato de Dudu com o Palmeiras?

Notícias que você já ouviu recentemente: Dudu, do Palmeiras, está na mira de times do exterior. O nome do atacante, obviamente, sempre é especulado em equipes da China e do Mundo Árabe, que tem condições financeiras para tentar tirar o craque do clube paulista. A onda é vez é o Al-Duhail, do Qatar, time comandado pelo mesmo sheik que é dono do PSG.

Segundo informações do Globo Esporte, o Al-Duhail já comunicou o estafe do atleta que deve fazer uma proposta pelo jogador nos próximos dias. Ainda segundo a publicação, o Verdão já tem conhecimento do interesse dos árabes.

Então, fica o questionamento: quando acaba o contrato de Dudu com o Palmeiras? O vínculo já está perto do fim? Quais são as chances do atleta deixar o clube?

Desde que chegou à equipe paulista, em 2015, o atacante tem 70 gols e 75 assistências em 305 partidas, além de três títulos oficiais, uma Bola de Ouro e de ter feito por quatro vezes parte da seleção do Bola de Prata, a última delas em 2019.

Agora com 28 anos, Dudu tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2023. Ou seja: encerrará o seu atual vínculo - caso não seja negociado - quando estiver já com 31 anos.

Enquanto o Verdão começa a retomar os trabalhos após a paralisação do futebol durante a pandemia do coronavírus Covid-19, o atacante vive momentos conturbados na carreira: além da proposta, o jogador foi acusado de agressão por sua mulher Mallu Ohanna. A investigação do caso está correndo. A defesa do atleta alega inocência.