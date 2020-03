"Quando jogamos finais contra o Boca, nos preparamos e vencemos"

O empate do River Plate em casa contra a Defesa e Justica aperta a disputa pelo título da Superliga Argentina faltando apenas uma rodada a ser disputada. No próximo domingo, o Boca Juniors receberá o Gimnasia y Esgrima La Plata. Já o time de Gallardo visitará o campo do Atlético Tucumán.

Embora a equipe do Monumental de Núñez dependa de si mesma, é obrigada a vencer para não ser superada na tabela em caso de vitória do eterno rival. Há inclusive a chance de os eternos rivais disputarem uma final - entenda as chances de cada um.

No entanto, o técnico do River diz não haver pressão: "Como poderíamos não ter confiança se somos uma equipe que ama esses jogos decisivos? Adoramos e nos motivamos muito", disse em entrevista coletiva.

O técnico do River aproveitou a oportunidade para deixar uma mensagem ao concorrente pelo título: "Não jogamos com o Boca, jogamos com o Atlético. Não precisamos nos preparar para o Boca. Quando jogamos final contra o Boca, nos preparamos e vencemos, agora não é o caso".

"Somos líderes e estamos um ponto acima do Boca. Podemos ter momentos em que não estamos bem, mas nada do lado de fora vai nos afetar. Não muda absolutamente nada. No sábado, vamos ver o que acontece", finalmente decidiu Gallardo.