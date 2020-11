O Barcelona enfrentará o Dínamo de Kiev na próxima quarta-feira (04/11), na terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020-21. Os catalães procuram a terceira vitória consecutiva para se estabelecerem na liderança do grupo G.

Pedri, além do treinador Ronald Koeman, foi o encarregado de atender a mídia na preparação para o confronto: "Temos que encarar o jogo como mais um e buscar a classificação".

Ele foi perguntado por seu parceiro de vestiário, Leo Messi. "Ele nos ajuda de muitas maneiras, especialmente nos conselhos em campo. Temos que aproveitar e então ele decide o que fazer. A decisão é dele".

“Messi me ajudou muito desde o primeiro dia, é uma pessoa magnífica. Conversamos o que os colegas de vestiário conversam, não temos nenhuma conversa anormal. O normal”, acrescentou.

Além disso, o ex-Las Palmas falou sobre a sua chegada ao Barça e a sua evolução em campo: “Desde o primeiro momento vivi com normalidade, tenho que ser eu mesmo, ainda sou jovem para continuar a crescer com os melhores, que estão aqui. Eu vivo normalmente".

"É bom jogar em várias posições e ajudar a equipe, mas onde me sinto mais confortável e gero mais perigo é no meio", acrescentou o promissor jogador de 17 anos.

Pedri também deixou uma frase para recordar ao relembrar a sua estreia e o seu primeiro gol na Champions League: "Quando uma criança realiza um sonho se sente feliz e não acredita. Ainda penso nisso... eu adorei".

“Vim de uma segunda equipe, tinha a intenção de ficar com trabalho e esforço, mas não sabia o que ia acontecer. Estou muito feliz”, concluiu o jogador 'culé'.