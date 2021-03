"Quando vesti a camisa do Real Madrid vi que algo não estava bem"

Em uma das temporadas mais estranhas do Camp Nou, Pedri está sendo um dos jogadores mais importantes do Barcelona. O bom desempenho do jovem conquistou Ronald Koeman que confia bastante no meia.

E em declarações a 'RAC1', Pedri conquistou ainda mais a torcida 'culé' ao falar sobre o Real Madrid. "Agradeço a quem fez a minha entrevista no Real Madrid e me disse que não. Quando vesti essa camisa vi que algo não estava bem. Ao final terminei na equipe que amo", comentou Pedri.

Em uma longa e descontraída entrevista, Pedri falou também sobre Leo Messi: "Espero que fique aqui por muitos anos. Agora está mais feliz. É uma pessoa magnífica. Como jugador, impacta. Quando marca gols como o do outro dia contra a Huesca você pensa: 'Essa cara está louco", explicou.

Cheio de personalidade, o jovem também comentou as comparações com Iniesta, uma lenda azulgrana. "Não é um peso para mim. É algo bonito que te comparem a alguém que você admira, mas tenho que fazer a minha carreira", disse.