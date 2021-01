Quantos times Diego Souza já defendeu na carreira?

Depois de mais de dez anos, Diego Souza acertou seu retorno para o Grêmio. Em baixa ao longo de 2019, no começo do ano se torno mais uma aposta de Renato Portaluppi, que viu uma boa oportunidade para o atacante "renascer" no clube gaúcho - onde ele dverá se aposentar.

Diego chega neste mês de dezembro como um dos mais importantes jogadores do Grêmio no ano. O centroavante até agora balançou as redes 22 vezes em 2020 , sendo nove vezes no Campeonato Gaúcho, sete no Brasileirão, quatro na Copa do Brasil e dois na Libertadores.

Ao longo de quase duas décadas dentro do campo, Diego viveu muitos altos e baixos defendendo diversos clubes no Brasil e no exterior. Acha difícil lembrar de todos os times que o atacante defendeu ao longo de sua carreira? Vamos ajudar.