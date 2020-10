Quatro problemas que o Barça precisa resolver rapidamente

O projeto de reformulação do Barcelona liderado por Ronald Koeman está em marcha. A temporada já começou, mas o mercado ainda está aberto e os clubes correm em busca de chegadas e saídas.

O Barça ainda tem alguns assuntos pendentes para resolver antes do encerramento da janela no dia 5 de outubro. É possível que a diretoria contrate mais alguém, mas a grande questão é saber quem vai deixar o Camp Nou.

Com a apresentação de Sergiño Dest, o último a chegar na Cidade Condal, o conjunto azulgrana esperar resolver o futuro de quatro jogadores: Samuel Umtiti, Rafinha, Jean-Clair Todibo e Ousmane Dembélé.

Umtiti parece não estar nos planos de Koeman. As lesões atrapalharam o francês e, apesar dos esforços do clube catalão em emprestá-lo, como aponta o jornal 'Sport', no momento não lhe encontram um destino. O Olympiquede Lyon o descartou.

Uma situação similar vive Rafinha. Não encontra um novo destino e estuda até mesmo a possibilidade de esperar o encerramento do seu contrato como 'culé' para buscar uma saída.

Todibo parece ter as coisas mais fáceis, de acordo com a citada fonte. O Fulham surge como um forte candidato para a contratação do francês. O clube inglês poderia pagar até 18 milhões pelo zagueiro.

Seu compatriota, Ousmane Dembélé, é uma verdadeira incógnita. Apesar do clube não ter aceitado a primeira investida do Manchester United, o jogador estaria disposto a deixar o Camp Nou em definitivo.

Quatro questões que devem ser resolvidas em pouco mais de dois dias de mercado. Se prevê dias agitados nos escritórios do clube catalão.