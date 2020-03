Quem é o 'novo Falcao' que está na mira do Atlético?

Se há um setor que o Atlético de Madrid busca reforços, é o ataque. Com João Félix ainda em desenvolvimento, apesar das boas amostras de talento, e com Morata e Diego Costa inconstantes ao longo da temporada, os Colchoneros sabem que precisam reforçar a posição mais avançada.

E um candidato provável, apontado pela imprensa europeia, já traz consigo boas lembranças para os torcedores rojiblancos.

Alfredo Morelos, colombiano de 23 anos, é um nome que estaria no radar do time treinado por Diego Simeone, e seu talento pode ser refletido no apelido: o “novo Falcao Garcia” – referência ao atacante que atualmente defende o Galatasaray, da Turquia, mas que fez sucesso no Atleti.

Goleador europeu

Morelos é cria da base do Independiente de Medellín, mas ainda cedo transferiu-se para o HJK, da Finlândia. Ficou duas temporadas na Escandinávia, onde fez 46 gols em 64 partidas.

Em 2017, Morelos chegou ao Glasgow Rangers, da Escócia, e rapidamente mostrou o seu valor: os 18 gols na primeira temporada subiram para 30 na segunda.

Alfredo faz sua terceira campanha no Rangers, time treinado por Steven Gerrard, grande ídolo do Liverpool. Até a paralização dos jogos, por causa da pandemia do novo coronavírus, o colombiano fez 29 gols e deu 10 assistências considerando todas as competições.

Levando em conta apenas a UEFA Europa League, Morelos marcou 14 vezes – considerando também as fases preliminares do certame.

O atleta custaria menos de 30 milhões de euros aos cofres colchoneros.