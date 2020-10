Quem é Marcelo Pitaluga, o goleiro brasileiro que o Liverpool comprou do Fluminense?

Sem nem fazer sua estreia profissional, Marcelo Pitaluga, jovem goleiro do Fluminense, foi negociado com o Liverpool e pode se tornar o terceiro jogador mais caro do futebol brasileiro na posição. E a garoto ainda tem 17 anos.

Depois de três semanas de conversas, o Fluminense enfim cedeu ao Liverpool e fechou negócio pela joia de Xerém ainda em meados de setembro. Sempre firme na ideia de manter parte do goleiro, o Tricolor vendeu 75% dos direitos de Pitaluga aos ingleses por € 1 milhão (cerca de R$ 6,1 milhões), conforme apurado pelo Uol . O anúncio oficial veio apenas em outubro, no dia 8.

O valor, porém, ainda pode dobrar o valor caso o jovem cumpra metas estipuladas em contrato e, caso o valor chegue ao máximo, ele se tornará o terceiro goleiro mais caro do Brasil - atrás de Cleiton (na transação do Atlético-MG para o Red Bull Bragantino) e de seu futuro companheiro de equipe, Alisson (do Internacional para a Roma).

Apesar de o Fluminense enxergar um grande potencial em Pitaluga, ele era apenas a quarta opção para a vaga no clube que, por conta da crise financeira que vive, acabou aceitando vendê-lo.

Como o jogador tem passaporte alemão, não precisa esperar até os 18 anos para jogar na Europa, assim como aconteceu com outros atletas brasileiros. O contrato de Pitaluga com o Liverpool é válido por três temporadas, com a opção de renovação por mais duas. O time ainda ofereceu moradia ao jogador e sua família, além de um emprego para seu pai.

Pitaluga chega à Liverpool para treinar com o time principal, mas deve atuar nas categorias de base do clube, como explicou o treinador de goleiros do Reds, John Achterberg, ao site oficial do time:

"Agora que ele está aqui, temos de melhorá-lo. Ele ainda é jovem, não há pressão porque ainda há um longo caminho e não queremos pressioná-lo pois ainda há trabalho a fazer. Primeiramente, é preciso deixá-lo se adaptar, encontrar seu caminho. Ele precisa entender a velocidade, o tipo de jogo na Inglaterra é diferente do Brasil, é bem mais rápido e mais agressivo".

Quem é Marcelo Pitaluga?

Com 1,91m de altura, o goleiro da base do Fluminense e da seleção brasileira é tido como uma das grandes apostas para o futuro da meta brasileira. Foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira aos 16 anos e, nesta temporada foi titular da equipe sub-20 do Tricolor na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Com apenas 7 anos de idade, Pitaluga chegou ao Fluminense. Nos dez anos que ficou no clube, teve passagens pela equipe de futsal e pela base até chegar ao time principal.

Mesmo sem ter jogado com os profissionais, o garoto de Xerém participa do treinos frequentemente - mesmo enquanto disputa campeonatos pelo sub-20 - e chegou a ficar no banco de reservas em duas oportunidades durante a lesão de Muriel - titular do gol -, em 2019.

"Sou muito grato ao Fluminense. Foram 10 anos no clube, desde o futsal, passando por Xerém, até chegar ao profissional. Sempre fui muito bem tratado e tive toda a assistência necessária para o meu desenvolvimento, tanto pessoal, quanto como atleta. Essa oportunidade que surgiu será muito importante pra mim. Era uma oportunidade única, principalmente por ter passaporte europeu", contou Marcelo Pitaluga.

Em um dos treinos da equipe profissional do qual participou, ele trabalhou com Alisson, seu agora companheiro de Liverpool. No início de 2020, durante suas férias, o goleiro da seleção brasileira foi fazer uma visita ao irmão Muriel nas Laranjeiras e chegou a fazer as atividades junto com o elenco tricolor, entre eles, estava Pitaluga.

Perfil do atleta:

Nome: Marcelo de Araújo Pitaluga Filho

Nascimento: 20 de dezembro de 2002 (17 anos)

Posição: goleiro

Altura: 1,91m