Quem é William, novo reforço do São Paulo e ex-Palmeiras?

O São Paulo acertou a contratação do meio-campista William, de 34 anos, que estava no Toluca, time do futebol mexicano. O contrato com o time do Morumbi é válido até o final da atual temporada e uma renovação estaria condicionada ao cumprimento de cláusulas de aproveitamento e produtividade.

William ainda não assinou o contrato com o clube e não foi oficializado como reforço do clube tricolor, que nada pagará ao time mexicano. O atleta não renovou com o Toluca e foi liberado para procurar outro destino. Ele é esperado na capital paulista para fazer exames médicos antes de firmar o acordo.

De acordo com o jornalista Jorge Nicola, em seu blog no Yahoo, Tiago Volpi teve participação direta na contratação do novo reforço. O goleiro e William se tornaram muito amigos enquanto defenderam o Querétaro, entre 2014 e 2015. Volpi passou ótimas referências ao ex-companheiro sobre o São Paulo e o incentivou a trocar o México pelo Brasil depois de quase oito anos.

William deve ser o quinto reforço do Tricolor Paulista na gestão de Hernán Crespo. Antes, o São Paulo anunciou as chegadas de Bruno Rodrigues, ex-Ponte Preta, e Orejuela, ex-Cruzeiro e Grêmio. O zagueiro Miranda, sem clube, e o meia Martín Benítez, do Vasco, já se acertaram com o clube e as contratações devem ser oficializadas em breve.

Quem é William, novo reforço do São Paulo?

O jogador iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Juventus da Mooca, mas antes mesmo de se tornar profissional foi para o Palmeiras. Tratado como um atleta promissor no Alviverde, o jogador teve um problema cardíaco que o fez parar de jogar entre 2004 e 2006. Quando retornou, foi emprestado pelo clube da Barra Funda para diversos clubes, como Náutico, Goiás e Vitória.

Após rodar pelo futebol nacional, William começou sua aventura no exterior. Em 2012, trocou o Joinville pelo Busan IPark, da Coreia do Sul. No ano seguinte, partiu rumo ao México onde atuou em duas temporadas no Querétaro, onde atuou com Volpi e Ronaldinho. De 2015 a 2018, vestiu a camisa do América e desde então defendia o Toluca, onde fez 73 partidas, marcou oito gols e deu quatro assistências.

Na última temporada, o meio-campista não teve muito brilho. Em 18 jogos, fez um gol e deu uma assistência. Defensivamente, teve médias de 1.0 desarme e 3.1 de divididas vencidas por partida.

Em 2021, perdeu espaço na equipe e entrou em campo em somente dois jogos, ambos como reserva. Sua última partida foi em 31 de janeiro, quando jogou apenas sete minutos da derrota do Toluca para o Tijuana por 3 a 2.