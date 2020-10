No último dia do mercado de transferências, o PSG anunciou a contratação do brasileiro Rafinha procedente do Barcelona. O meia não vinha tendo muitas oportunidades no clube da Catalunha e acertou com o conjunto de Paris por três temporadas.

Em Paris, Rafinha reencontra Neymar e Marquinhos, quem o ajudam na adaptação ao futebol francês.

