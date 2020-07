Rafinha, mais 'banco' ou titular no Bayern? Conferimos os números

Nos últimos dias, os torcedores adversários têm pegado muito no pé de Rafinha, lateral do Flamengo, dizendo que, durante a passagem pelo Bayern de Munique, ele era o famoso "esquenta banco", ou seja, era reserva. Para defender o seu jogador, os flamenguistas ironizam. Mas afinal, Rafinha foi mais titular ou mais reserva no clube alemão?

O lateral chegou ao Flamengo em 2019, depois de oito temporadas defendendo o Bayern de Munique, da Alemanha. Logo que vestiu a camisa Rubro-Negra, Rafinha já caiu no gosto da torcida e assumiu um grande protagonismo no clube da gávea.

Mas, como acontece quase sempre, ao conquistar o torcedor flamenguista, ele já virou desafeto dos rivais. As zoações a Rafinha pioraram ainda mais depois que, na final da Taça-Rio, o lateral desperdiçou sua cobrança de pênalti, e acabou dando o título ao Fluminense. As menções de que ele era o "eterno reserva" no Bayern logo se intensificaram.