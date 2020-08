Ramiro compara dérbi com Gre-Nal: "tem gosto especial"

Esta quarta-feira é dia de clássicos no Brasil. Coritiba e Athletico decidem o Paranaense, Grêmio e Inter fazem a final do segundo turno do Gauchão e Palmeiras e Corinthians têm o primeiro jogo da final do Paulista.

Antes de mais um treino do Corinthians no Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava, Ramiro falou sobre a expectativa para a decisão com o dérbi, lembrou do histórico da equipe no Paulistão e garantiu que o elenco entrará na partida para atuar com respeito, seriedade e para vencer.

“Vestir a camiseta de um grande clube é isso, pressão em 100% do tempo. As competições que o Corinthians entra é pra vencer, e a cobrança é em cima de conquistas. A gente vinha com dificuldade de classificação, conseguimos a classificação e passar por dois mata-matas. Agora temos um clássico contra um rival, vamos encarar com respeito, seriedade e tentar fazer nosso papel. O Corinthians sempre entra com o objetivo de vencer, é o que vamos tentar nos próximos dois jogos”, projeta.

Ramiro também analisou a situação anormal neste ano complicado. “É um momento diferente, mas especial também. Todo mundo que tem família, a gente sabe da importância que tem na vida de cada jogador e cada pessoa. Eu tenho filho recém-nascido e esposa em casa, mas sabemos que esse afastamento é por um bem maior”, acrescentou.

Confira as imagens do vídeo, que apresenta o depoimento do jogador na véspera da decisão contra o rival. Após longa passagem pelo tricolor gaúcho, o jogador comparou a rivalidade Gre-Nal com o dérbi paulistano.