Ramos enviou uma mensagem de apoio ao Sevilla

Como era de se imaginar, Sergio Ramos deixou claro antes da bola rolar para a final entre Sevilla e Inter de Milão, que estaria apoiando a sua ex-equipe.

O capitão do Real Madrid não deixou a oportunidade passar e enviou uma mensagem de ânimo ao clube andaluz, onde fez a sua estreia como profissional e disputou 50 jogos no time principal.

Com um contundente "vamos", emojis de um punho e as cores do Sevilla, o ex-Sevilla mostrou que está na torcida pela sexta Europa League dos espanhóis.