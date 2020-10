Raúl Jiménez renova com os Wolves até 2024

O Wolverhampton Wanderers seguirá celebrando gols de Raúl Jiménez. Clube e jogador chegaram a um acordo para renovação do seu contrato até o final da temporada 2023-24.

Raúl Jiménez chegou ao clube inglês em 2018 e desde então só deu alegrias. São 46 gols do mexicano em 103 partidas com a camisa do Wolves.

"Estou muito feliz de estar nesse grande clube. Aqui me dão toda a confiança e a oportunidade de ser importante no ataque, que é o que eu buscava quando cheguei a Europa", disse o atacante em declarações aos veículos do clube.

"Acredito que os Wolves estão tirando o melhor de mim e eu estou dando o melhor do meu futebol", completou.