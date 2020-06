RB Leipzig cede empate nos acréscimos para o lanterna

A partida pela 31ª rodada da Bundesliga colocou frente a frente o RB Leipzig, terceiro colocado (58 pontos), contra o Paderborn, lanterna da competição (19).

De um lado, estava o time que não perdia desde a 19ª rodada e que podia passar o vice Borussia Dortmund. Do outro, a equipe de Steffen Baumgart, que não vencia desde a mesma 19ª rodada e que tentaria diminuir a diferença de seis pontos para o penúltimo colocado.

A diferença técnica era visível desde os minutos iniciais. Os donos da casa não demoraram para mostrar seu poder ofensivo e somar finalizações com Timo Werner e Nkunku, que exigiram boas defesas do goleiro Leopold.

No entanto, o placar só foi alterado aos 26 minutos, quando Timo Werner recebeu livre na entrada da área pela esquerda e passou para Schick bater de primeira para o fundo do gol.

O Paderborn, precisando somar pontos no desespero contra o rebaixamento, finalizou com Gjasula, Vasiliadis e Pröger, mas faltou precisão para acertarem o alvo.

A única boa notícia dos visitantes no primeiro tempo foi a expulsão de Upamecano aos 44 minutos. O zagueiro francês de 21 anos cometeu falta desnecessária, recebeu o segundo cartão amarelo e voltou mais cedo ao vestiário.

Precisando de pontos para evitar o rebaixamento, o Paderborn aproveitou a vantagem no número de jogadores e mudou a postura no segundo tempo.

A etapa final foi dominada pelo time visitante, que insistiu diversas vezes pelo gol de empate e teve suas melhores tentativas com Antwi-Adjej, Pröger, Mamba e Vasiliadis.

O jogo já estava nos acréscimos quando a pressão dos lanternas surtiu efeito em mais um momento de muita insistência aos 91 minutos.

O gol chegou com Strohdiek. Após cobrança de escanteio, Michel tentou dominar e a bola sobrou para Ritter chegar batendo. O goleiro Gulácsi deu rebote e o capitão empurrou para dentro sem dificuldades.

O RB Leipzig até partiu para cima em busca de uma reação, mas não havia mais tempo suficiente.

Com o empate, os anfitriões desperdiçaram a chance de passar do Borussia Dortmund e permanecem no terceiro lugar, com 59 pontos. Já o Paderborn segue na lanterna da Bundesliga, mas agora com 20 pontos.

Na próxima sexta-feira, o time de Julian Nagelsmann visita o Hoffenheim pela 31ª rodada. Um dia depois, o Pederborn recebe o Werder Bremen.