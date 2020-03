RB Leipzig se desculpa com torcedores expulsos por temor ao coronavírus

A histeria provocada pelo medo ao novo coronavírus vem tomando conta da Europa. Jogos estão sendo suspensos e outros realizados com os portões fechados. Em meio a tudo isso, a equipe de segurança do RB Leipzig, da Alemanha, expulsou um grupo de torcedores japoneses do estádio.

"Estive na partida contra o Bayer Leverkusen. Assim que o jogo começou um membro da segurança da Red-Bull-Arena me disse que eu poderia estar infectado pelo coronavírus porque sou japonês. Me expulsaram nos primeiros dez minutos", relatou um dos afetados nas redes sociais.

Diante da repercussão negativa, o clube divulgou uma nota em seus canais oficiais, pedindo perdão pelo triste acontecimento.

"De acordo com recomendações do Instituto Robert-Koch, a segurança foi instruída a intensificar a verificação quanto a admissão de grupos devido aos potenciais riscos. Infelizmente, em meio a grande incerteza em relação a este assunto, um erro foi cometido com parte dos nossos convidados japoneses. Nós gostaríamos de nos desculpar. Já estamos tentando entrar em contato com eles para convidá-los para o nosso próximo jogo em casa e fazer as pazes pelo incidente. Quanto ao tratamento da questão do coronavírus, vamos trabalhar junto às autoridades para tentar alcançar a melhor solução possível para os nossos convidados", reza a nota.