Real Madrid continua preparação para confronto com o Huesca na La Liga

O Real Madrid vai se preparando para um duelo muito importante pelo Campeonato Espanhol. Nesse sábado, a equipe de Zidane recebe o Huesca pela 22º rodada.

Os merengues estão na terceira posição com 40 pontos, a mesma quantidade do Barcelona, que é o vice-líder nos critérios de desempate. Enquanto o Atleti lidera com dez pontos de vantagem.

O Huesca, por sua vez, luta para deixar a lanterinha do da competição. Com 16 pontos e na 20º posição, os de Aragón vem de vitória na última rodada com um 3 a 1 diante do Valladolid.

