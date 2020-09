Real não contratará nesse verão: nem Cavani de graça, nem ninguém

As informações sobre as diferentes contratações do atual mercado de verão mudam praticamente diariamente. Se há poucas horas se falava da possível chegada de Edinson Cavani ao Real Madrid, agora a imprensa aponta o contrário.

Ao que parece, antes do jogo com a Real Sociedad, um conhecido representante contactou os merengues para oferecer o uruguaio, que chegaria ao Santiago Bernabéu de graça depois de pôr fim à sua fase no PSG.

Mas agora é o jornal 'Marca' que garante que os espanhóis não vão assinar com o artilheiro uruguaio ou com qualquer outro jogador na janela de transferências atual. E é que na 'casa branca' eles não consideram isso ético.

Devido à crise gerada pela pandemia do coronavírus, na capital espanhola foram obrigados a baixar os salários dos jogadores. Desde a segunda quinzena de março, o plano de ação do Real é economizar, por isso o clube não pensa em fazer nenhum tipo de despesa neste verão.

A informação é publicada pelo já referido jornal espanhol, que também revela que o clube está a negociar uma segunda redução de salário dos jogadores, com o objetivo de poupar 180 milhões de euros e enfrentar de forma positiva esta complicada situação sanitária mundial.