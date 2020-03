Rebic não tem certeza se quer continuar no Milan

O Milan está avisado de que Ante Rebic poderá não continuar no clube rossonero depois de 2021, quando o empréstimo assinado com o Eintracht Frankfurt terminar.

Embora as impressões que o croata deixou tenham sido boas, os últimos acontecimentos podem levar a uma mudança de rumo.

'La Gazzetta dello Sport' confirma que o jogador de futebol não está satisfeito com a ideia do Milan de cortar relações profissionais com seu compatriota Zvonimir Boban e, portanto, um novo cenário seria criado.

Antes de ir para Milão, Rebic atraiu o interesse de equipes de todo o mundo depois de brilhar no Eintracht e na grande Copa do Mundo que fez com a Croácia. Ele está emprestado até 2021.

O jogador de 26 anos está no Milan há 18 jogos, com sete gols e uma assistência. Contudo, ele jogou apenas 917 minutos e, em muitas ocasiões, foi repulsivo; portanto, os números poderiam ter sido um pouco melhores.