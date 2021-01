Sequência que quase derrubou Diniz volta a deixar São Paulo em apuros

O São Paulo não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro . Após encerrar o ano de 2020 voando, o Tricolor parecia iniciar 2021 pronto para encarar a sequência de jogos que quase derrubou Fernando Diniz no primeiro turno da competição. Porém, após duas derrotas em duas partidas, o clube paulista volta a ficar em apuros e vê seus rivais aos poucos encostarem na tabela .

Com o São Paulo cada vez mais líder do Brasileirão, muitos se esqueceram que o time de Fernando Diniz não teve vida fácil no início da competição . A partir da nona rodada, ainda no primeiro turno, o Tricolor encarou uma sequência de quatro jogos sem vitórias que quase custou a cabeça do treinador.

Mais precisamente, foram quatro empates seguidos, contra Red Bull Bragantino, Santos, Internacional e Coritiba - a partida contra o Athletico-PR, que originalmente seria disputada antes do duelo contra o Colorado, acabou sendo adiada e foi disputada mais tarde. Agora, no segundo turno do Brasileirão, a história parece se repetir.

No reencontro contra o Red Bull Bragantino, partida que marcaria o início da sequência de quatro jogos, o São Paulo sofreu um grande golpe: derrota por 4 a 2 com direito a briga entre Fernando Diniz e Tchê Tchê . Quatro dias depois, mais uma derrota, desta vez para o time reserva do Santos, que se preocupa com a semifinal da Libertadores .

Agora, o Tricolor ainda terá pela frente o Athletico-PR, que vem de uma grande arrancada no campeonato para praticamente escapar do rebaixamento , além de Internacional e Coritiba, completando a sequência que quase derrubou Diniz no primeiro turno.

Além disso, com as duas derrotas consecutivas, o São Paulo viu seus rivais encostarem na tabela, com exceção do Flamengo, que também perdeu seus últimos dois duelos . Atualmente, o Internacional, que já chega a cinco vitórias seguidas na competição, e o Atlético-MG, que tem dois jogos a menos que o Tricolor, são as maiores ameaças.

E como se isso não bastasse, após a próxima rodada, São Paulo e Internacional se enfrentam em um confronto direto que pode decidir o futuro das duas equipes na competição.

Se Diniz completar a sequência sem vencer nenhuma das partidas novamente, provavelmente será ultrapassado por seus rivais na tabela e perderá a liderança da competição, algo que certamente pode custar seu cargo, antes mesmo do fim do Brasileirão.