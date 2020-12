Reguilón precisou escolher: a namorada ou o Playstation 5?

A influencer Marta Díaz e o jogador Sergio Reguilón estão na moda por conta dos vídeos que costumam compartilhar nas suas redes sociais, principalmente no Tik Tok, onde a namorada do jogador do Tottenham é conhecida.

Desta vez, o tema central do vídeo é o Playstation 5, que saiu há pouco tempo e se tornou muito viral entre os jovens. Reguilón já mostrou que lhe enviaram o seu há alguns dias e ele não se separa dos seus jogos.

É o que mostra o jogador do Tottenham e ex-jogador do Real Madrid, que foi o protagonista de um vídeo engraçado com sua namorada, Marta Díaz, para fazer uma piada dizendo que preferia jogar PS5 a ficar com ela.